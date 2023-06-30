İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor

30.06.2023 20:23

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangına müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve birlikte 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale edildiği bildirildi.

EKİPLER 5 DAKİKA SONRA MÜDAHALEYE BAŞLADI

Yangın saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı.

HAVADAN VE KARADAN ALEVLERE MÜDAHALE

Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile karadan alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor
Kaynak: İHA
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Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor - Son Dakika


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