Son dakika: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışması sürüyor.
Yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazözün sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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