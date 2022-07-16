İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

16.07.2022 15:28
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yakaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Öte yandan, devriye halindeki arazözün, ihbar yapılmasından itibaren 3 dakika içinde yangına müdahale ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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