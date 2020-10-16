İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Haydar Eroğlu'nun cenazesi ormanlık alanda bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Doğançay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Hareketsiz yatan birini gören çevre sakinleri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı müdahalede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Haydar Eroğlu olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre Eroğlu'nun vücudunda herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadı. Eroğlu'nun ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Eroğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.