İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ormanlık alan içerisinde yetiştirilen 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ormanlık alan içerisinde yetiştirilen 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı
Elde edilen bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu istihbari çalışmaları neticesinde Kozluca Mahallesi Dikmentepe Demiroluk mevkiinde orman arazisi içerisinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Bahse konu yeri takibe alan jandarma ekipleri, şüpheli M.A. ve F.A. isimli şahısları kenevir bitkilerini sulama yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Ekipler alanda yaptıkları aramada ekili ve 50 kök Hint keneviri buldu. Hint kenevirlerini ektikleri belirlenen M.A ve F.A gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli M.A. ve F.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ekipler, şüpheli F.A isimli şahsın evinde yapılan aramada aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahısların adli makamlara sevk edildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 05:46 Kaynak: İHA
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