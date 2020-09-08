İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına orman işçilerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çamtepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı işçiler 2 helikopter ve 4 arazöz ile havadan ve karadan müdahaleye başladı.