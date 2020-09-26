İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Belentepe mevki'indeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Belentepe mevki'indeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edilerek yangına müdahale edilmeye başlandı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:49 - Kaynak: İHA
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