Yangın saat 19.30 sıralarında Balçova Teleferik mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına 10 arazöz 5 su tankeri 2 dozer ile karadan, helikopter ve tanker uçaklar ile havadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Balçova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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