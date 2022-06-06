İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda yangın

06.06.2022 20:22

İzmir'de ormanlık alanda yangın İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de ormanlık alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol edebilmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 19.30 sıralarında Balçova Teleferik mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına 10 arazöz 5 su tankeri 2 dozer ile karadan, helikopter ve tanker uçaklar ile havadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'de ormanlık alanda yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balçova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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