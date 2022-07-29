İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda yangın

29.07.2022 16:47

İzmir'de ormanlık alanda yangın İzmir'in Ödemiş ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

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İzmir'de ormanlık alanda yangın İzmir'de ormanlık alanda yangın
Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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