İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası

Bu bilgi üzerine polis ekibi bölgede arama yaptı.

Öte yandan bölgedekiler, gördükleri 2 kişinin ormanı kundaklamaya çalıştığını, sonrasında da araçla kaçtıklarını iddia etti.

Cengizhan Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir 'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Polis ekibi, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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