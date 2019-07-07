İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)
43 dakika önce
İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
İZMİR'in Buca
ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Evlerin de olduğu bölgede, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi Kavakdere Mevkisi'nde, ormanlık ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi. Evlerin de olduğu yangın bölgesinde, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.
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