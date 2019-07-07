Son Dakika Haberleri: İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)

43 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1), System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Evlerin de olduğu bölgede, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi Kavakdere Mevkisi'nde, ormanlık ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi. Evlerin de olduğu yangın bölgesinde, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
İzmir, Buca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:48:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]