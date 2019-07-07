İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2)
1 saat önce
SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:54 Kaynak: DHA
SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Davut CAN/İZMİR,
Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu
Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!
Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı