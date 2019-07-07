Son Dakika Haberleri: İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2)
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İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

1 saat önce

SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2), System.String[]

SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Davut CAN/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:54 Kaynak: DHA
İtfaiye, İzmir, Buca, Güncel
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