İzmir'de örnek tablo - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir'de örnek tablo - Son Dakika Spor

İzmir'de örnek tablo

6 saat önce

İzmir'i profesyonel liglerde temsil eden 4 köklü kulübün başkan ve yöneticileri, koronavirüs salgınında liglere verilen arada ulusal bir radyo programına katılıp önemli mesajlar verdi.

İzmir'de örnek tablo, System.String[]

İzmir'i profesyonel liglerde temsil eden 4 köklü kulübün başkan ve yöneticileri, koronavirüs salgınında liglere verilen arada ulusal bir radyo programına katılıp önemli mesajlar verdi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, kulüplerinde salgın sürecinde alınan tedbirler ve yaşanan son gelişmeleri sokağa çıkma yasağında evlerinden katıldıkları canlı yayında aktarırken, dostluk mesajları da vermeyi ihmal etmedi. Esprili bir şekilde birbirlerine takılan kulüp yöneticileri, İzmir derbilerini önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de sürdürmeyi diledi.

Buluşmada ilk sözü alan Talat Papatya, futbolu çok özlediklerini söyledi. Papatya, "En son Spor Bakanlığı, Kulüpler Birliği Vakfı ve Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde mayıs ayının ilk haftalarından antrenmanlar başlayacak. Öngörü olarak da haziran başı ya da ortası gibi maçların oynanması dile getirildi. Umarım bu öngörü gerçekleşir. Veriler günbegün iyiye gidiyor. Bilinmeyenle mücadele ediyoruz. Galibiyetlerimizi, mağlubiyetlerimizi, beraberliklerimizi, özledik; asıl birlikteliğimizi özledik. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Çok şükür bizim tüm testlerimiz negatif çıktı" dedi.

Barış Orhunbilge, salgın ülkemizde görülür görülmez futbol akademisinde ve spor okullarında eğitim gören öğrenciler ile A takımdaki futbolcuları evlerine gönderdiklerini söyledi. Orhunbilge, "Bünyemizde 13 bin çocuğumuz, 135 spor okulumuz var. Onları tatil ettik. Akademimizde kalan 170 çocuğumuzu ailelerinin yanına gönderdik. Yerleşkelerimizde kalan gurbetçi oyuncuları evlerine gönderemedik" diye konuştu.

"Evdekal" sloganıyla oyunculara program verdiklerini belirten Özgür Ekmekçioğlu, "Bizim takımda da koronavirüsüe rastlanmadı. Hepsi çok titiz davranıyorlar. Biz de aynı özveride bulunuyoruz dezenfekte çalışmaları yapıyoruz bilgilerindiriyoruz" şeklinde konuştu.

Henüz ligler tatil edilmeden önce salgın nedeniyle tüm altyapı faaliyetlerini durdurup çalışanları evlerine gönderdiklerini söyleyen Turgay Büyükkarcı, spor ekonomisindeki sıkıntılara değindi. Büyükkarcı, "Kulüpler olarak ekonomik sıkıntaydık ve 300 yılda bir görünecek pandemi denk geldi. Tüm branşlardaki spocularımız evlerinde idman yapıyor. Kulüp psikoloğumuz var, diyetisyenlerimiz var. Çocuklarımızı spordan hem psikolojik hem de fiziksel olarak hazırlıyorlar" dedi. Karşıyaka olarak şanssız bir süreç yaşadıklarını dile getiren Büyükkarcı, "Futbolda Play-Off içindeydik, baskette lig ikincisiydik ve Avrupa'da kupaya doğru gidiyorduk. En önemli favorisiydik" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKARCI: EYLÜL'DE BAŞLASIN

Basketbolda Europe Cup'ın tamamen iptal edilmemesi için FIBA'yla 1 ay mücadele ettiklerini belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Şimdi yeni sezon öncesine alınan Final Four'u İzmir'e almak için mücadele ediyoruz. Büyük ölçüde başaracağız. Şahsi fikrim liglerin eylül ayından önce başlamasını uygun görmüyorum. Sağlıktan önemli birşey yok. Pandeminin gösterdiği bir şey daha var, Türk sporunda ve dünya sporunda ödenen suni ücretler vardı. Belki bunu engelleyecek bu pandemi. Belki spor ekonomisi kendine gelecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

PAPATYA: LİGLER OYNANMAZSA KULÜPLER BATAR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın, "Ligler Eylül'de başlasın" görüşüne saygı duyduğunu ancak katılmadığını belirten Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Ben liglerin başlamasını isterken, kendi bilgime dayalı değil, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görüşüne göre karar bekliyorum. Liglerin oynanmama durumunda kulüpler batar. Sadece Türkiye'de değil Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da aynı sıkıntı var. Futbol piyasasında bir balon vardı. Ben bu pandemi sürecinden sonra o balonun patlayacağını ve piyasanın anlaşılabilir düzeye geleceğini düşünüyorum" dedi.

EKMEKÇİOĞLU: EYLÜL GEÇ OLUR

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, liglerin başlaması gecikirse Eylül'e kadar ne kadar dayanabileceklerini bilemediğini ifade etti. Ekmekçioğlu, "Bu işin bir mali tarafı var, organizasyon tarafı var, Türkiye'de bekleyen yabancı oyuncular var. Organizasyon anlamında Futbol Federasyonu'ndan karar bekliyoruz. Eylül bu anlamda geç olur. Taraftarsız maçlar hepimiz için üzücü ancak bir yandan da sonsuza kadar böyle gidemez. Bu olayı aşmamız gerekiyor. Gerek havaların iyileşmesi, gerek toplumun antikorlarının adapte olmasıyla sürecin aşılacağını düşünüyorum. Biz ülke olarak sağlık imkanları konusunda daha öndeyiz. Genç nüfusumuz yüksek. Hükümetimize güveniyoruz. En doğru karar verilecektir" diye konuştu.

ORHUNBİLGE: ALTYAPI ÖNEM KAZANMALI

Kulüp politikası gereği yabancı oyuncu oynatmayıp altyapıdan yetiştirdiği gençlerine daha çok şans veren Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge ise pandemi sürecinin kulüplerin öze dönmesi için fırsat oluşturabileceğini söyledi. Orhunbilge, "Daha çok altyapıya yatırım yapılabileceği, daha pozitif bir süreç olabilir. Ülkemizde Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan statlar yapıldı. Tesisler hazır, artık insana dayalı yatırım yapma zamanı. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Keşke her kulüp özkaynak sistemine dönse ve ülkenin bu anlamda kazanımı olsa" cümlelerini kurdu.

65 YAŞ TAKILMASI

Altay Başkan Özgür Ekmekçioğlu, canlı yayında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a esprili bir gönderme yaptı. Ekmekçioğlu, yayına katılan kırmızı-lacivertli kulübün CEO'su Barış Orhunbilge'ye Başkan Özkan'ın 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağına takılıp takılmadığını sordu. Orhunbilge de soruya zaten tedbir olarak evde kaldıklarını söyleyerek yanıt verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir'de kulüpler arasındaki dostluk ortamı ve tatlı rekabetin örnek olması gerektiğini söyledi.


Karşıyaka, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:10 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İki şişe kolonya içen kişi, öldü Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır         
21:13
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı         
20:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü         
20:15
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi         
19:49
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti         
19:41
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi         
19:02
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi         
19:01
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor         
19:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi         
18:31
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı         
17:50
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 21:22:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de örnek tablo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]