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İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı

27 dakika önce

İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 YaralıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobil ile hafriyat TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı.

İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı

Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 Yaralı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobil ile hafriyat TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Aliağa ilçesi Uzun Hasanlar Yolu Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Seyir halinde olan N.T yönetimindeki 45 AT 816 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. idaresindeki 41 F 2057 plakalı hafriyat TIR çarpıştı. Sürücü N.T.'nin de aralarında olduğu otomobil içerisinde 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler, hemen durumu ambulans ve jandarmaya bildirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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