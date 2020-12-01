İzmir'de OSB, sanayi siteleri ve kuruşlarının mesai saatleri düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de OSB, sanayi siteleri ve kuruşlarının mesai saatleri düzenlendi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı yazılı açıklamada, daha önce toplu taşıma araçlarında yoğunluğu azaltmak amacıyla özel sektörde mesai farklılaştırılmasına gidildiğini hatırlattı. Bundan vazgeçildiğini belirten Köşger, " OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları mesaileri 08.00-17.00 olarak düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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