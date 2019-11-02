Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" düzenlendi
Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 'Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi' düzenlendi

İzmir'de "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" düzenlendi

7 saat önce

İzmir Denizliler Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" etkinliği düzenlendi.

İzmir'de

İzmir Denizliler Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" etkinliği düzenlendi.

İnciraltı'ndaki bir restoranda düzenlenen programda konuşan dernek başkanı Raziye Uysal, ülkenin ve çocukların geleceği için mücadele ettiklerini belirterek etkinlikten elde edilecek gelirin engelliler için kullanılacağını ifade etti.

Balçova Belediyesi halk oyunları ekibinin zeybek gösterisinin ardından sanatçı Serap Yenici, çeşitli şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte daha sonra "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" gerçekleştirildi.

Defileyi hazırlayan Fatma Ünal, söz konusu elbiseleri Denizli'nin kumaşlarından tasarladıklarını dile getirdi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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