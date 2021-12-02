KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI - Son Dakika

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğinde yer alan 3 katlı otel, kayma tehlikesi nedeniyle bugün tahliye edildi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok yapıda olduğu gibi Konak Belediyesi'nin Basmane semtindeki hizmet binasında da hasar oluştu. Yıkım kararının ardından yetkililer, harekete geçti. Eski hizmet binası, yapılan çalışmalar sonucu yıkıldı. Eski hizmet binasına komşu, 3 katlı otel için kayma tehlikesi bulunduğu ihbarı yapıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşıp 20 kişinin bulunduğu oteli ve alt katında bulunan işyerini tahliye etti. Binayla ilgili incelemeler sürerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yapacağı öğrenildi.