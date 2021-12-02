Üye Girişi
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI - Son Dakika

KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

02.12.2021 14:34

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğinde yer alan 3 katlı otel, kayma tehlikesi nedeniyle bugün tahliye edildi.

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğinde yer alan 3 katlı otel, kayma tehlikesi nedeniyle bugün tahliye edildi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok yapıda olduğu gibi Konak Belediyesi'nin Basmane semtindeki hizmet binasında da hasar oluştu. Yıkım kararının ardından yetkililer, harekete geçti. Eski hizmet binası, yapılan çalışmalar sonucu yıkıldı. Eski hizmet binasına komşu, 3 katlı otel için kayma tehlikesi bulunduğu ihbarı yapıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşıp 20 kişinin bulunduğu oteli ve alt katında bulunan işyerini tahliye etti. Binayla ilgili incelemeler sürerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yapacağı öğrenildi.

KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

Konak Belediyesi, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti 15:12 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz 15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz 15:01 Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!
12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
15:11 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
15:00 Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
14:40 Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu
14:35 İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde!
14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor
14:31 Oyuncak tabancayla soygun girişimi!
14:30 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller
18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira kazandı 18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira kazandı         
15:13
Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü         
15:05
Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak         
15:02
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Atıyla daireye çıkıp balkondan insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada Atıyla daireye çıkıp balkondan insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada         
11:02
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:16:33. #1.12#
SON DAKİKA: KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement