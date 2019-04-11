Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otel Odasında Baygın Bulunan Kişi Öldü

İzmir'de Otel Odasında Baygın Bulunan Kişi Öldü

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, otel odasında baygın bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de Otel Odasında Baygın Bulunan Kişi Öldü, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, otel odasında baygın bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'ndeki bir otelde kalan Hasan Karayel'den (69) haber alamayan otel çalışanları, yaşlı adamın odasına girdi.

Karayel'i yerde baygın halde bulan çalışanlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karayel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karayel'in naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:03 Kaynak: AA
Konak, İzmir, Güncel
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