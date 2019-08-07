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İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

55 dakika önce

İzmir'de otel odasında şüpheli ölümİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen 48 yaşındaki Bayram Önder odasında ölü bulundu.

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen 48 yaşındaki Bayram Önder odasında ölü bulundu.
Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Basmane semti 1366 sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. Otel çalışanı, otelde kalan Bayram Önder (48)'den bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen Önder'in kapıyı açmadığını ve odasından kötü kokular geldiği yönünde polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla otel odasına girdiklerinde Önder'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder'in şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, Önder'in odasında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Önder'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram Önder'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
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