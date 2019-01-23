Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otelde Çıkan Yangın Korkuttu

İzmir'de Otelde Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir otelin teras katındaki çamaşırhanede sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarını ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri otelin alt kısmına da sıçrayan yangını söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
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