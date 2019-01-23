İzmir'de Otelde Korkutan Yangın
27 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde, bir otelin çatı katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, bir otelin çatı katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 00.15 sıralarında yangın çıktı. Otelin teras katında bulunan çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler hızla yayıldı. Otelden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konaklayanın olmadığı, sadece 1 personelin çalıştığı belirtilen oteldeki yangın ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:56 Kaynak: DHA
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