İzmir'de otizm ve down sendromlu çocuklar için tatil kampı kurulacak

Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, otizm ve down sendromlu çocuklar ve ailelerinin tatil yapabilmeleri için İzmir'in Urla ilçesinde bir tatil kampı kurmak üzere çalıştıklarını bildirdi.

Uyar, Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde otizmli bireylerin çalıştığı El Ele Kafe'de düzenlediği basın toplantısında, otizmli bireyleri ve ailelerini eğitmek ve otizm konusunda doğru politikalar geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Vakıf bünyesinde bulunan okulda otizmli bireylere uygulama ve davranış analizi eğitimleri verdiklerini, onların sosyalleşmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesini sağladıklarını aktaran Uyar, otizm ve down sendromlu bireyler ve ailelerinin en önemli sorunlarından birinin de tatil yapamamak olduğuna işaret etti.

Uyar, bu konuya çözüm getirmek üzere bir tatil kampı kurma projeleri bulunduğunu, Vakfın kurucu mütevelli üyesi olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bu konuda büyük destek gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığa ait Urla'daki kampı projeye tahsis etmeyi önerdi. Gidip gördük, oranın bu çalışma için uygun olduğunu belirledik. Buradaki kampın en kısa zamanda ilgili protokolle projeye tahsis edilmesini bekliyoruz. Halen 200 kişi kapasiteli olan kamp, yapılacak yatırımla bin kişiye kadar çıkarılabilir. Burası ülkemizde otizmli ve down sendromlu bireylere ayrılmış en büyük tatil merkezi olacak."

Güzelbahçe'de tahsis olmadı

Vakfın diğer bir projesi olan "Mükemmeliyet Merkezi" konusunda ise mesafe alamadıklarını dile getiren Uyar, Güzelbahçe Belediyesi'nden 3 dönüm arazinin tahsisini talep ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuya müdahil olmasına rağmen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin arazinin vakfa tahsisini kabul etmediğini savunan Uyar, şöyle konuştu:

"Böyle bir merkezin yapılamaması İzmir ve Türkiye için bir kayıptır. Biz de çareyi başka bir yer araştırmakta bulduk. Özelleştirme İdaresinden Urla Zeytinalanı Mahallesi'nde bulunan 28 dönümlük bir araziyi talep ettik. Görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor."

Güzelbahçe Belediye Başkanından açıklama

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanla ilgili başka projeleri bulunduğunu belirterek, "Bizim de yapmak isteğimiz projelerimiz olduğu için bu alanı vermedik. İsterlerse projelerini mevcut alanlarında yapabilirler. Otizm konusunda belediyemiz, küçücük bir belediye olmasına rağmen en büyük desteği vermiş, Yelki'deki eski belediye binasını vakfa 2012 yılından bu yana tahsis etmiştir. Vakfın şu anda ana binası bizim binamızdır." ifadelerini kullandı.