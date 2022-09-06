Otizmli motosiklet tutkunu Rüzgar'ı sünnet düğününde sevindiren kortej - Son Dakika
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Otizmli motosiklet tutkunu Rüzgar'ı sünnet düğününde sevindiren kortej

06.09.2022 10:12
Otizmli motosiklet tutkunu Rüzgar'ı sünnet düğününde sevindiren kortej

İZMİR'de, otizmli 8 yaşındaki Rüzgar Yurdakul, sünnet düğününde en büyük hayaline kavuştu.

İZMİR'de, otizmli 8 yaşındaki Rüzgar Yurdakul, sünnet düğününde en büyük hayaline kavuştu. Motosiklet tutkunu Rüzgar, yüzlerce motosikletliden oluşan kortej eşliğinde şehir turu attı.

Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Özlem (31) ve kurye Onur Yurdakul (31) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Rüzgar, sünnet olduğu gün büyük mutluluk yaşadı. Motosiklet sevdalısı otizmli Rüzgar, Profesyonel Motosiklet Kullanıcıları Derneği ve Gazi Motosiklet Kulübü üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok kurye derneğinin davul zurna eşliğinde oluşturduğu korteje katıldı.

Oğlu Rüzgar'ın bebekliğinden itibaren babası gibi motosikletleri çok sevdiğini anlatan Özlem Yurdakul, "Biz aslında küçük bir kutlamada onu mutlu etmek istedik. Sonra iş büyüdü. Herkes katılmak istedi. Biz de onore olduk. Rüzgar'ın yanında olmaları bizi çok mutlu etti. Hayatta her renge yer vermek gerekir" dedi.Onur Yurdakul da oğlunun sünnet kutlaması için küçük bir hayal kurduklarını belirterek, "Çok küçük bir hayalle başladık. Herkes farkında olmadan destek oldu. Küçücük şeylerin ne kadar mutluluk verdiğini gördük. İzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı'nın küçük bir mesajıyla bu kadar insan toplandı. İzmir Valiliği, emniyet personeli ve motorlu kurye arkadaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Seyfi Gülmezoğlu İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Rüzgar Yurdakul da motosikletleri çok sevdiğini söyleyerek yanında olan herkese teşekkür etti.OTİZM FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKTİLERİzmir Kuryeler Federasyonu Başkanı Batuhan Bursalı, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için bu etkinliği hazırladıklarını kaydederek, "Motosiklet sevdalısı bir çocuğumuz sünnet düğününde motosikletleri görmek istediğini söyledi. Biz de kuryeler olarak bu anlamlı günde onu yalnız bırakmak istemedik. Hep birlikte elimizden geldiğince Rüzgar'ın ev adresinde toplandık. Motorlarımızı bugün onun için sürdük. Otizm farkındalığı adına motosiklet kulüpleri ile güzel bir kortej oluşturduk. Destek verenlere teşekkür ederiz. Otizm bir farklılık değildir, bir farkındalıktır. İzmir'de buna öncü olmak bizi ayrıca sevindirdi. Bugün 18 farklı dernek ve kulüpten üyeler katıldı. İzmirliler olarak bu farkındalığa destek verdik" dedi.

Rüzgar Yurdakul'un evinin önünden başlayan kortej, İnciraltı'ndaki düğün salonuna kadar devam etti. Motosikletlileri gören vatandaşlar evlerinin balkonlarından çıkarak davul zurnaya alkışlarla destek verdi.


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Kaynak: DHA

Motosiklet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli motosiklet tutkunu Rüzgar'ı sünnet düğününde sevindiren kortej - Son Dakika

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