Son Dakika Haberleri: İzmir'de otluk alan yangını
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İzmir'de otluk alan yangını

38 dakika önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü.

İzmir'de otluk alan yangını, System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü. 
Yangın, sabah saatlerinde  Harmandalı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında bölgeden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangının yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkması paniğe sebep oldu. Yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:48 Kaynak: DHA
Sabah, Çiğli, İzmir, Güncel
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