İzmir'de otluk alan yangını
38 dakika önce
İZMİR'in Çiğli ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:48 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çiğli
ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü.
Yangın, sabah saatlerinde Harmandalı
Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında bölgeden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangının yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkması paniğe sebep oldu. Yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- İzmir
Arkadaşı Tarafından Başından Vurulan Genç, Hastaneye Kaldırıldı
Minibüse Düzenlenen Silahlı Saldırının Altından Aile İçi Şiddet Çıktı
Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı!