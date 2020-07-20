İzmir'de otluk alanda çıkan yangın, kontrol altında - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, alevlerin kontrol alındığı öğrenildi.

Seyrek mevki ile Kuş Cenneti arasındaki geniş otluk alanda, saat 15.20 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Merkez ve Kuzey Bölge Amirliğine bağlı Seyrek, Çiğli, Bostanlı ve Merkez itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü de çalışmalara 2 arazöz, 1 helikopter ve yangın söndürme uçağıyla destek verdi.Yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.