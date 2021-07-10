İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Koyundere Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada bulunan otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler, yakınlardaki evlere zarar vermeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.