Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine intikal ederek yangın söndürme çalışması başlattı. Alana 2 uçak, 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi.

Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika

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