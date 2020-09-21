Son Dakika: İzmir'de otluk alanda korkutan yangın, çok sayıda ekip müdahale ediyor
Son dakika 3. sayfa haberi... - İzmir'de otluk alanda korkutan yangın, çok sayıda ekip müdahale ediyor İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangı çıktı.
- İzmir'de otluk alanda korkutan yangın, çok sayıda ekip müdahale ediyor
İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangı çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Yangın, Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge'ye bağlı ekipler de sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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