İzmir'de otluk alanda yangın
1 saat önce
İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:07 Kaynak: AA
'in Menderes
ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Özdere Cumhuriyet Mahallesi
Çukuraltı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk etapta Menderes Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, yangın alanının genişleme ihtimalinin olduğunu bildirdi.
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın
İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı
Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı