Son Dakika Haberleri: İzmir'de otluk alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de otluk alanda yangın

1 saat önce

İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

İzmir'de otluk alanda yangın, System.String[]
İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 gündür haber alınamayan adamın otel odasında cesedi bulundu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Oyuncu Demet Akbağ, siyah bikinisiyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:49:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de otluk alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]