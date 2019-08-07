Son Dakika Haberleri: İzmir'de otluk alanda yangın
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İzmir'de otluk alanda yangın

59 dakika önce

İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekipler, enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki alevleri kontrol altına aldı.
Yaklaşık 15 hektarlık otluk alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:36 Kaynak: AA
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