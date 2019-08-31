İzmir'de otluk alanda yangın
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İzmir'in Konak ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:54 Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi 15 Sokak'taki eski depoların yer aldığı otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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