İzmir'de otluk alanda yangın - Son Dakika
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İzmir'de otluk alanda yangın

23.07.2022 12:37

İzmir'de otluk alanda yangın İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın sebebiyle dumanlar kent merkezinde panik meydana getirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangından çıkan dumanlar, kent merkezinde paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.45 sıralarında, Bayraklı ilçesinde bulunan askeri birlik içerisindeki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Çıkan dumanlar nedeniyle kent merkezinde paniğe neden olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

YORUMLAR
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Çeşme'de çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Çeşme'de çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2)
Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otluk alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de otluk alanda yangın - Son Dakika
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