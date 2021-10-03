İZMİR'DE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI - Son Dakika

İZMİR'DE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın 15.20 sıralarında Artıcak Mahallesi'nde bulunan otluk yangında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, ormanlık alana sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine alevler Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

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