Oto hırsızlığına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de, çalıntı ve yakalama kayıtları bulunan araçların şasi numaralarını değiştirip sahte evraklarla sattıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen oto hırsızlığı faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, çalıntı veya yakalama kayıtları bulunan araçların "çenç" olarak bilinen yöntemle motor ve şasi numaralarının değiştirildiği, hasarlı araçları da tamir edilmiş gibi göstererek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı.

Bunun üzerine 15 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 18'i farklı illerden "çenç" edilmiş 25 otomobil, 6 şasi parçası, 25 motor bloğu, 2 haciz-yakalamalı olarak aranan ve parçalanmış araç, araç alım satım işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda, tescil belgeleri ile plakalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.