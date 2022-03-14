İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı

14.03.2022 11:25
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı

İZMİR'de, şasi numaralarını değiştirdikleri araçları satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, şasi numaralarını değiştirdikleri araçları satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında daha önce de 1 şüphelinin yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, ağır hasar kayıtlı, gümrük kaçağı, arama veya yakalama kaydı bulunan araçların şaşi numaralarını benzer başka araçlarla değiştirip, satarak haksız kazanç sağlayan 7 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, 11 Mart'ta 6 ev, 9 iş yeri ve 1 depoda eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, 18 ilde 'change' şüphesi olan 25 otomobil ve 6 araca ait parçalanmış şasi, 25 motor bloku, 2 hacizli/yakalamalı olarak aranan parçalanmış otomobil, şüpheli araç alım satım işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve dokümanlar ile tescil belgesi ve çift plaka ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, diğer 1 şüphelinin de daha önce yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.


İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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