İzmir'de oto tamir atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de oto tamir atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

İzmir'de oto tamir atölyesinde korkutan yangın

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki bir oto tamir atölyesinde yangın çıktı.

İzmir'de oto tamir atölyesinde korkutan yangın, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki bir oto tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan bir köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yangın, sabaha karşı Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi içerisinde bulunan bir oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.


Alevlerin arasında mahsur kalan köpek kurtarıldı


İtfaiye ekipleri bir yandan alevleri söndürmek için yoğun uğraşlar verirken diğer yandan da atölye içerisinde bulunan köpeği kurtarmak için seferber oldu. Atölyenin kepenkleri açılmayınca, ekipler köpeğin çıkabileceği kadar bir bölümü kesti. Ekipler tarafından kurtarılan köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Oksijen maskesi takılarak müdahale edilen köpek, daha sonra vatandaşlar tarafından araca alınarak veterinere götürüldü.


Öte yandan, yangın söndürülerek kontrol altına alırken, atölye ve içerisinde bulunan 2 otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:56 Kaynak: İHA
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