- İzmir'de oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıya plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile gelen kişi ya da kişiler, Selami Eroğlu ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahla açılan ateş sonucu Eroğlu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulans ile ağır yaralı olan Selami Eroğlu'nu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri, olay yerinden otomobil ile ayrılan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.