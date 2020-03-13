İzmir'de otobüs terminali, dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de otobüs terminali, dezenfekte edildi - Son Dakika

İzmir'de otobüs terminali, dezenfekte edildi

6 saat önce

İZMİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

İzmir'de otobüs terminali, dezenfekte edildi, System.String[]

İZMİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Görevliler, bank ve kül tablası dahil otogardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Ülke genelinde koronavirüse karşı önlem için okulların 16 Mart itibarıyla tatil edildiğinin duyurulmasının ardından yoğunluk yaşanan İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, dezenfekte çalışması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Sağlığı ekipleri, özel kıyafetlerle geldikleri terminaldeki kritik noktaları dezenfekte etti. Görevliler, bank ve kül tablası dahil otogardaki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon gerçekleştirdi.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi

Son Dakika Haberleri
18:03 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle öğretmenin yargılanmasına devam edildi
18:02 Kastamonu'da çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak
18:02 AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, Bahadır köyünü ziyaret etti
18:02 Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" açıklaması Açıklaması
18:02 Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve okuma salonu açıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:05:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de otobüs terminali, dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]