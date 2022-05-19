İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı

19.05.2022 10:20
İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobili çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobili çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Hatundere Mahallesi İZBAN durağı yakınında 7 Mayıs'ta park halindeki H.K'ye ait otomobilin çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki 183 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, aracın Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.S. ve B.Z. gözaltına alındı. Otomobil, sahibine teslim edildi. Zanlılar işlemin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
Kaynak: AA

Otomobil, Menemen, İZBAN, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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