İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil demir korkulukları yıkarak dereye uçtu. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan Mahallesi 666/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali A., idaresindeki 35 DA 2023 plakalı Peugeot marka otomobil, sokakta seyir halindeyken demir korkulukları yıkarak dereye uçtu. Sesleri duyan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese AKS ekipleri de sevk edildi. Adrese gelen AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan Ali A., Samet İ., Kadir Y., ve Nevzat Ş., bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Ali A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR