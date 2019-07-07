İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu yolcu yaralandı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu yolcu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi ve Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücü C.G yönetimindeki 34 RU 3121 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsünün yanında bulunan yolcu Y.Ö. yaralandı. Y.Ö olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - İZMİR
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