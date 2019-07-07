Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı
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İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı

9 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu yolcu yaralandı.

İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi ve Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücü C.G yönetimindeki 34 RU 3121 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsünün yanında bulunan yolcu Y.Ö. yaralandı. Y.Ö olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, 3. Sayfa
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