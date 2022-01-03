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İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU - Son Dakika

İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU

03.01.2022 07:20

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 şüpheli tarafından sokak ortasında bırakılan bir otomobilin arka koltuğunda, başından tabanca ile vurulması sonucu yaşamını yitirmiş ve yüzü bezle sarılmış halde bir ceset bulundu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 şüpheli tarafından sokak ortasında bırakılan bir otomobilin arka koltuğunda, başından tabanca ile vurulması sonucu yaşamını yitirmiş ve yüzü bezle sarılmış halde bir ceset bulundu. Yapılan incelemede, ölen kişinin İbrahim Kırık (20) olduğu tespit edildi. İddiaya göre, Alpagut Mahallesi 1620/59 sokakta oturan vatandaşlar, bugün saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlıca sokağa girdiğini ve otomobilden inen iki kişinin kaçtığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, arka koltukta yüzü bezle sarılmış bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını tespit etti. Bunun üzerine, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kimliğinin İbrahim Kırık olduğu öğrenilen gencin tabanca ile başından vurulması sonucu öldüğü belirlendi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri otomobilde ve çevresinde çalışma yaptı. Otomobilden 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ön ve arka plakası sökülen otomobilin, plakasının 35 ASL 183 olduğu saptandı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. İbrahim Kırık'ın bulunduğu otomobili sokak ortasında bırakıp kaçan 2 şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kırık'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU
İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU

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Alpagut, Polis, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE OTOMOBİL İÇİNDE YÜZÜ BEZLE SARILMIŞ CESET BULUNDU - Son Dakika
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