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İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı

26.01.2022 00:19
İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile çarpışan ambulans yan yatarken, kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile çarpışan ambulans yan yatarken, kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Gediz Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal Caddesi istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan S.İ. (28) idaresindeki 35 CLD 73 plakalı otomobil ile Gediz Caddesi istikametinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönüne gitmekte olan R.T.C. (28) yönetimindeki 35 TL 671 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hafif yaralı durumdaki sağlık çalışanlarından R.C.T., C.T. (26) ve Suzan B. (27), ambulanslara alınarak tedbir amaçlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı
İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı
İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
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