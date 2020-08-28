İzmir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Mahalleli, aynı bölgede çok sık kaza olduğunu belirterek tedbir alınmasını istedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gerenköy Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Ç. (35) yönetimindeki 09 ABB 311 plakalı otomobil ile Derya G.'nin kullandığı 35 MIK 64 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralandıkları belirlenen sürücüler Emre Ç., Derya G. ve onunla aynı araçta bulunan Mustafa G. (55) Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa G.'nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan çevre sakinleri, aynı kavşakta sıklıkla kaza olduğunu belirterek yetkililerden tedbir alınmasını istedi. Çevre sakinlerinden Ali Altunbahar, "Bu kavşakta her hafta bir kaza oluyor ve çoğu zaman da can kaybı yaşanıyor. Yaşanan bu olaylar maalesef önlenmiyor. Bu Tedbir alınmadığı sürece bu acıları yaşamaya devam edeceğiz. Lütfen elimizden gelen her şeyi yapıp burayı daha güvenli bir kavşağa dönüştürelim" dedi.