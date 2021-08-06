İzmir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hüseyinoğulları piknik alanı önünde, B.B. idaresindeki 35 RP 431 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen S.K. idaresindeki 35 KF 1173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan A.K ve B.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Kazada otomobilin motoru yerinden çıkıp yol kenarına savruldu. Bu arada, çevre sakinleri yola sinyalizasyon çalışması yapılmasını talep etti.

Otomobil, piknik, İzmir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İzmir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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