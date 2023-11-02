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İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 02.11.2023 09:02

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, ancak 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TERS YÖNDE GİTMİŞLER

Bu sabah saatlerinde Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda iddiaya göre sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

3 GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletteki gençlerden birisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan birisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, diğeri ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gençlerin kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Ankara, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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