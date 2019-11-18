Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

6 saat önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, System.String[]

İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde, Bergama- Çanakkale yolunun Ovacık mevkisinde meydana geldi. Bergama'dan Çanakkale yönüne giden Kemal Bozkurt yönetimindeki 45 SC 4201 plakalı otomobil, Muammer A.'nın (31) kullandığı 34 AJM 158 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Bozkurt'un cansız bedenini içeriden çıkardı. Bozkurt'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:41 Kaynak: DHA
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