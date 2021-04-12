İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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