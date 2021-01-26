İzmir'de otomobil kavşaktaki direği devirdi ardından otobüse çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra da kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otomobil, belediye otobüsüne de çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Üçkuyular İskele yakınında meydana geldi. İzmir Çevreyolu'nda Balçova'da Konak yönüne seyir halinde olan Ömer K. yönetimindeki 34 DIE 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjü aşan otomobil kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak, o sırada kavşakta dönüş yapan Mert U. yönetimindeki 35 DB 5278 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunda önlem aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Ömer K. ve yolcu konumunda bulunan Tayfun E.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan Mert U. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Tayfun E. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, sürücü Ömer K. ise İzmir Katip Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.