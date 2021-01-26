İzmir'de otomobil kavşaktaki direği devirdi ardından otobüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de otomobil kavşaktaki direği devirdi ardından otobüse çarptı: 2 yaralı

26.01.2021 02:14
İzmir'de otomobil kavşaktaki direği devirdi ardından otobüse çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra da kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra da kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otomobil, belediye otobüsüne de çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Üçkuyular İskele yakınında meydana geldi. İzmir Çevreyolu'nda Balçova'da Konak yönüne seyir halinde olan Ömer K. yönetimindeki 34 DIE 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjü aşan otomobil kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak, o sırada kavşakta dönüş yapan Mert U. yönetimindeki 35 DB 5278 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunda önlem aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Ömer K. ve yolcu konumunda bulunan Tayfun E.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan Mert U. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Tayfun E. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, sürücü Ömer K. ise İzmir Katip Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatı kaybetti...Feci kaza kamerada Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatı kaybetti...Feci kaza kamerada Elazığ'da otomobil trene çarptı Elazığ'da otomobil trene çarptı Kontrolden çıkan lüks otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı Kontrolden çıkan lüks otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı

Otomobil, Balçova, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil kavşaktaki direği devirdi ardından otobüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayında kan donduran ses kayıtları!
00:59 Hollanda'yı penaltılarla eleyen Arjantin yarı final biletini kaptı! Lionel Messi kupaya yürüyor
00:22 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasında annenin ifadesi ortaya çıktı: 19 yaşlık farkı sorun etmedik
00:19 Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Benzinin litresi 75 kuruş düştü
00:11 Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü, Messi'li Arjantin'e kabusu yaşattı
23:33 Hırvat yıldız Modric'in Brezilya maçından sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme oturdu
23:32 Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan paylaştı: Demek ki isteyince oluyormuş
23:32 İran'da olaylar hız kesmiyor! Mollaların yetiştiği medreseler benzinle ateşe veriliyor
22:03 Yürek yakan olay! Yaşamını yitiren bebeğini acılı babaya bez içinde teslim ettiler
16:07 Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 04:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de otomobil kavşaktaki direği devirdi ardından otobüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement